Decreto Rilancio: Cgil, servono interventi mirati e non a pioggia

- Servono interventi mirati e non a pioggia per aiutare le imprese italiane a uscire dalla crisi generata dall’emergenza Covid-19. Lo ha detto il responsabile politiche internazionali della Cgil Fausto Durante nel corso di un’audizione davanti alla commissione Industria del Senato sulla congiuntura economica. “In attesa di conoscere la versione definitiva del decreto Rilancio – ha spiegato Durante – è necessario supportare e incentivare l'apparato produttivo e industriale italiano che sta conoscendo un attacco senza precedenti. Bisogna passare da un dimensione di interventi generalizzati, indifferenziati per tutte le imprese italiane o a pioggia, a una serie di interventi strategici e mirati per definire i settori che hanno un particolare bisogno di incentivazione, supporto e sostegno”.(Rin)