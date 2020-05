Egitto: disoccupazione passa dal 7,7 per cento al 9,2 per cento in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione egiziana è cresciuta alla fine di aprile passando in un solo mese dal 7,7 per cento registrato all’inizio del primo trimestre 2020 al 9,2 per cento di fine aprile a causa delle misure intraprese per il contenimento del coronavirus che hanno portato alla chiusura di diversi settori dell’economia. Lo riferisce una nota dell’agenzia di statistica egiziana Capmas. Secondo l’ultimo rapporto sulle prospettive economiche regionale della Banca europea per lo sviluppo (Bers), la crescita dell’economia dell’Egitto subirà un brusco rallentamento quest’anno a causa dell’impatto della crisi del coronavirus, ma almeno eviterà la recessione. Il Prodotto interno lordo (Pil) dell’Egitto, secondo il rapporto, aumenterà dello 0,5 per cento nel 2020, in netto calo rispetto al 5,6 per cento registrato nel 2019, per poi vedere un “rimbalzo” del 5,2 per cento nel 2021. "La decelerazione guidata dalla pandemia di Covid-19 riflette un rallentamento nel settore turistico e un rallentamento degli investimenti diretti esteri e della domanda dei partner commerciali", ha affermato la Banca. “Tuttavia, i grandi progetti di costruzione pubblica e il boom del settore delle telecomunicazioni sono stati finora dei fattori a sostegno della crescita”, aggiunge la Bers. I principali rischi sono legati alla necessità di attuare un blocco “più duro” in caso di maggiore diffusione della pandemia tanto in Egitto quanto nei suoi principali partner commerciali.(Cae)