Libia: Di Maio, lavoriamo per potenziare ospedale di Misurata in ottica anti-Covid

- Il governo italiano “sta lavorando” a una richiesta del governo libico per potenziare l’ospedale militare da campo dislocato a Misurata, in Libia, per aiutare il popolo libico a combattere la pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi lo stesso Di Maio, in un’audizione alle commissioni Esteri di Senato e Camera, in seduta congiunta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. “Nelle intenzioni del governo, e ovviamente potrete accertarlo con il ministro della Difesa (Lorenzo Guerini) che ha la piena gestione di questa missione, c’è già la volontà e stiamo lavorando su una richiesta del governo libico di potenziare l’ospedale per aiutare il popolo libico in ottica Covid”, ha detto Di Maio ai parlamentari. Al riguardo, ha detto ancora il capo della diplomazia italiana, “sentirò nei prossimo giorni (Ahmed) Maiteeq”, il vicepremier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli riconosciuto dalla Comunità internazionale. (Asc)