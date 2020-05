Speciale scuola: Ascani (Pd), evitare modalità a distanza per bambini e ragazzi piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro obiettivo è evitare almeno per i bambini e per i ragazzi più piccoli che si abbia la modalità a distanza. Così Anna Ascani, viceministro dell'Istruzione su Radio1 Rai a "Formato Famiglia", condotto da Diana Alessandrini e Savino Zaba. Ascani, sui tentativi di riapertura delle scuole in Piemonte, aggiunge: "Non sono tornati tra i banchi, non sono tornati a scuola. Credo sia una fuga in avanti. Con il governo, insieme al ministero della famiglia si sta lavorando per mettere in piedi dei servizi simili a quelli di questa sperimentazione ma dentro un protocollo di sicurezza che metta al sicuro bambini famiglie e operatori in modo molto più responsabile. Francamente - prosegue - fatico a capire una sperimentazione che parta dal Piemonte perché purtroppo quella è una regione nella quale di fatto il contagio si è tutt'altro che fermato. In tutta onestà: chiamarla scuola è una forzatura perché non c'è nessun ritorno a scuola". (Rin)