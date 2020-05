Migranti: Di Maio, costante raccordo con le autorità libiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è in “costante raccordo con le autorità libiche” per mitigare i potenziali effetti della crisi nel paese nordafricano sul fenomeno migratorio. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’audizione alle commissioni Esteri di Senato e Camera, in seduta congiunta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. Il titolare della Farnesina ha ricordato di aver sottoposto, a febbraio, “la bozza di memorandum d’Intesa sul contrasto al traffico di esseri umani e immigrazione illegale e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere”. Il ministro ha spiegato di aver “ottenuto che nel mandato dell’Operazione Irini, s’indicassero quali compiti accessori il contrasto al traffico di migranti e la formazione della Guardia costiera”. Al riguardo, il capo della diplomazia italiana ha spiegato che sta mantenendo “una stretta interlocuzione con le competenti organizzazioni delle Nazioni Unite, a cominciare da Unhcr e Organizzazione internazionale per le migrazioni, al fine di sostenerne le attività”. (Asc)