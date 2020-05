Svizzera: Posta scorpora rete delle filiali che diventa Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Posta svizzera intendono scorporare la sua rete di filiali in una società per azioni che si aprirà a collaborazione a terzi. "Vogliamo essere al servizio della popolazione e dell'economia svizzera anche in futuro", afferma il presidente del Consiglio di amministrazione Urs Schwaller in un comunicato diffuso oggi dalla società. Secondo quanto chiarito da Schwaller, le filiali gestite in proprio saranno circa 800 e ciò dovrebbe permettere alla Posta di sviluppare ulteriormente la propria rete e aprire anche a partner terzi. Per questo sarà creata una nuova entità RetePostale SA, giuridicamente indipendente. Inoltre i servizi nel settore delle lettere e dei pacchi confluiranno in un'unica unità operativa. "La Posta deve tornare a crescere come azienda", sottolinea ancora Schwaller. La "Posta di domani" farà leva, secondo il comunicato, sui tradizionali punti di forza dell’azienda. "Ci focalizziamo sulle competenze e sui mercati che dal nostro punto di vista generano i maggiori vantaggi per la Svizzera", dichiara Roberto Cirillo, direttore generale della Posta. La nuova strategia è stata presentata oggi a Berna ed entrerà in vigore il primo gennaio 2021 per il quadriennio sino a fine 2024 anche se Posta intende allargare l'orizzonte per i prossimi dieci anni.(Geb)