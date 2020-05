Russia: Sechin (Rosneft) chiede a Putin di escludere dalla base imponibile le spese per la ricerca genetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della società russa Rosneft, Igor Sechin, ha chiesto al capo dello Stato, Vladimir Putin, di escludere dalla base imponibile le spese per la ricerca genetica. "Vorrei chiederle, caro Vladimir Vladimirovich, di sostenere le iniziative dell'azienda come partner tecnologico del programma scientifico e tecnico federale per lo sviluppo delle tecnologie genetiche per i prossimi anni e di considerare la possibilità di escludere gli investimenti di Rosneft in tecnologie genetiche dal calcolo della base imponibile", ha detto Sechin nel corso di una riunione sullo sviluppo di tecnologie genetiche nella Federazione Russa. Il presidente di Rosneft ha sottolineato che una tale decisione sarebbe un incentivo per l'azienda ad aumentare il sostegno per l'industria genetica domestica.(Rum)