Coronavirus: Bonafede, chiesto consulto scientifico e non ci sono rischi maggiori per detenuti al 41 bis

- Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si è soffermato nella sua relazione davanti alla commissione Giustizia della Camera sulla scarcerazione dei detenuti sottoposti al regime di 41 bis o in alta sorveglianza. Ha riferito che questi detenuti sono attualmente 498. Bonafede, in audizione in commissione Giustizia su Covid-19 e carceri, ha precisato che chi è sottoposto al 41 bis non deve essere scarcerato per misure sanitarie. E che su questo ha chiesto una perizia al comitato tecnico scientifico. “Ho chiesto al comitato se chi è in regime di 41 bis può essere in maggior rischio contagio e il parere che ho ottenuto - ha dichiarato Bonafede - lo ha escluso”. Bonafede ha spiegato che le scarcerazioni di persone condannate per reati gravi e legati alla criminalità organizzata sono state “5 ai sensi della legge del 2010 e 6 in virtù del Cura Italia, anche se con uno scarto possibile di 20 unità”. Queste scarcerazioni sono state decise dalla magistratura di sorveglianza - ha spiegato Bonafede - in virtù di una giurisprudenza che prevede lo scioglimento del cumulo. “Se la parte della pena già espiata è pari alla pena legata ai reati ostativi - ha spiegato - si può pensare di accedere ai benefici per la pena residua”. (segue) (Rin)