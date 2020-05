Coronavirus: Bonafede, chiesto consulto scientifico e non ci sono rischi maggiori per detenuti al 41 bis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto legge 29 adottato di recente, ha spiegato Bonafede, si prevede una rivalutazione delle situazioni del 41 bis. “Il tribunale di sorveglianza - ha dichiarato Bonafede - deve ora acquisire il parere della Procura nazionale antimafia e delle distrettuali. I parere devono essere riformulati ogni 15 giorni a partire dall’adozione del provvedimento e comunque a scadenza mensile. I provvedimenti devono essere comunicati al Dap che deve identificare la possibilità di trovare alternative alla scarcerazione in reparti di medicina protetta o altre strutture”. Nel caso dei soggetti a 41 bis o in regime di alta sicurezza, ha spiegato ancorai ministro, si è fatto obbligo ai direttori degli istituti di avvertire la Dia e strutture antimafia distrettuali. Bonafede ha anche riferito che si è immessi nel sistema penitenziario altri 1.100 nuovi agenti, 300 dei quali hanno già preso servizio. Al 12 marzo, ha spiegato, “ho sbloccato con procedure semplificato il concorso per altri 800 nuovi allievi che saranno presto inseriti negli istituti. E in un tavolo con il ministero della Salute sono previste altre mille assunzioni di operatori sanitari”. In alcuni penitenziari, come Reggio Calabria, Forlì, Milano, Vigevano, Piacenza, i detenuti stanno lavorando al confezionamento di mascherine e dispositivi per dotazione interna - ha aggiunto Bonafede - mentre nel penitenziario di Massa la sartoria sta producendo 5 mila mascherine ad uso anche della cittadinanza. Bonafede ha annunciato che il governo è impegnato a reperire maggiori spazi per consentire il distanziamento negli istituti con 400 nuovi posti pronti a Lecce e Parma e altri che saranno predisposti entro maggio a Trani e Taranto. (Rin)