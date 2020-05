Serbia: leader Dveri chiede permesso di visita parenti mentre effettua sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento Dveri, Bosko Obradovic, ha chiesto alle autorità di polizia che gli sia consentito ricevere delle visite mentre prosegue lo sciopero della fame. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Obradovic ha spiegato che negli ultimi 4 giorni non ha potuto ricevere le visite dei suoi collaboratori politici e che la polizia non ha permesso neanche una visita da parte di suo fratello. La crisi politica in atto in Serbia "si risolve con il dialogo e con il rinvio delle elezioni fissate per il 21 giugno": lo ha dichiarato nei giorni scorsi lo stesso Obradovic all'emittente "N1". "Non sono delle richieste né degli ultimatum. Non minaccio nessuno, ma propongo che tutto ciò venga fermato in tempo. Le elezioni il 21 giugno non sono sicure né dal punto di vista democratico né da quello sanitario, sono persino contro la Costituzione", ha detto Obradovic. (segue) (Seb)