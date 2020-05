Serbia: leader Dveri chiede permesso di visita parenti mentre effettua sciopero della fame (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il deputato Aleksandar Martinovic, deputato del Partito progressista al governo, ha avviato nei giorni scorsi lo sciopero della fame per chiedere alla Procura di aprire un procedimento contro le persone che hanno preso parte ai disordini avvenuti venerdì 8 maggio all'ingresso del parlamento a Belgrado. Alcuni deputati e simpatizzanti del movimento Dveri hanno bloccato venerdì lo scalone centrale del parlamento per impedire l'ingresso agli altri deputati. In quell'occasione si sono verificati dei momenti di tensione fra il leader del movimento Dveri, Bosko Obradovic, e il ministro della Sanità Zlatibor Loncar che stava entrando. La protesta è stata accompagnata da striscioni con scritte quali "Giù il governo" e "Il coronavirus dipende dalle elezioni?", indicando con ciò la scelta del presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, di fissare il prossimo voto per il 21 giugno. (segue) (Seb)