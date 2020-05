Libia: Di Maio, necessario dare rapido avvio all’Operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per bloccare il persistente flusso di armi in Libia e riaprire lo spazio per una soluzione politica negoziata della crisi, “è necessario dare rapido avvio” all’operazione dell’Ue "Irini". Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’audizione alle commissioni Esteri di Senato e Camera, in seduta congiunta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. Proprio ieri, rispondendo alle interrogazioni sulle finalità e sulle caratteristiche operative della missione dell’Unione europea, nonché in merito alle modalità e ai tempi per l’esercizio del relativo vaglio parlamentare, Di Maio aveva detto che il governo sta valutando “previa autorizzazione delle Camere” la partecipazione di un contingente di 500 uomini, un’unità navale e tre mezzi aerei alla missione dell’Unione europea “Irini” davanti alle coste della Libia. (Asc)