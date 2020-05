Imprese: Saras, nel primo trimestre ricavi in calo a 1,885 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Saras al 31 marzo 2020 si sono attestati a 1,885 miliardi di euro con un calo del 10 per cento. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione approvato dal consiglio di amministrazione che si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Moratti. Stando alla nota, la variazione è dovuta principalmente al calo delle quotazioni petrolifere medie: i minori ricavi sono stati registrati nel segmento Raffinazione, che ha riscontrato proventi per circa 116 milioni di euro, e il Marketing con ricavi per circa 127 milioni. Quest’ultima variazione è stata influenzata anche dai minori volumi venduti, che hanno subito in calo del 18 per cento rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. In leggero calo anche gli investimenti in immobilizzazioni, che si sono attestati a 97,3 milioni di euro contro i 115 nello stesso periodo dell’anno scorso. Stando alla nota, gli investimenti nel primo trimestre 2020 hanno interessato soprattutto il segmento Raffinazione per 95,7 milioni di euro: di questi, 41,5 si riferiscono alla capitalizzazione di costi prevalentemente legati al turnaround pluriennale. (Com)