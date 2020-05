Ungheria: Commissione Ue, in contatto con autorità su misure emergenza, agiremo se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è in contatto con le autorità ungheresi in merito all'impatto delle misure di emergenza adottate per fronteggiare la situazione della pandemia di coronavirus e "agirà, se necessario". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand. "La Commissione ha manifestato la sua preoccupazione molto chiaramente, come ribadito" dalla vice presidente dell'esecutivo europeo, Vera "Jourova oggi al Parlamento europeo" riunito in seduta plenaria a distanza. "La Commissione sarà molto vigile sull'impatto delle misure di urgenza sullo stato di diritto, i diritti fondamentali e i diritti democratici negli Stati membri", ha continuato. "La Commissione monitora l'impatto che le misure di emergenza possano avere sull'applicazione del diritto europeo. Siamo in contatto con le autorità ungheresi. La Commissione agirà se sarà necessario, come fatto in passato", ha aggiunto. (Beb)