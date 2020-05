Energia: Germania, ad aprile, consumo elettricità in calo dell'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, ad aprile scorso il consumo di energia elettrica in Germania è diminuito dell'8 per cento su base annua. È quanto reso noto oggi dall'Agenzia federale per le reti (Bnetza). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dato non comprende l'elettricità consumata dalle imprese. Pertanto, è probabile che il declino dell'impiego di energia elettrica nello scorso mese sia stato ancora più elevato. (Geb)