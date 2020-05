Speciale energia: Norvegia, alcune grandi aziende escluse dal portafoglio del Fondo sovrano per limite su uso carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano norvegese ha fatto sapere che sta escludendo alcune della grandi aziende dal proprio portafoglio, dal momento che utilizzano e producono carbone in quantità eccessiva. E' quanto comunicato dal Fondo sovrano norvegese, sottolineando il ruolo crescente delle valutazioni ambientali nei suoi investimenti di lungo termine. Sulla base di queste nuove linee guida, approvate dal parlamento di Oslo nel giugno del 2019, devono essere escluse dagli investimenti del Fondo sovrano norvegese le società che utilizzano per le loro attività oltre 20 milioni di tonnellate di carbone o che producono oltre 10 gigawatt di energia da questa fonte. Tra le società escluse, in base alla normativa ambientale norvegese, la società mineraria svizzera Glencore, la tedesca Rwe, la sud africana Sasol e l'australiana Agl Energy. Il Fondo sovrano norvegese, tra i più grandi al mondo con investimenti per mille miliardi di dollari, è stato istituito nel 1996 per preservare i profitti derivanti dal petrolio per le future generazioni. (Res)