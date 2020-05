Speciale energia: Enea, progetto eNeuron incentrato su gestione ottimale comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase di eNeuron, il progetto europeo di Innovation Action coordinato dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), prevede la realizzazione di una piattaforma attraverso la quale gli utenti della comunità potranno partecipare attivamente alla gestione comunitaria dell’energia, per soddisfare in modo sostenibile ed efficiente il proprio fabbisogno. Lo si apprende da una nota pubblicata oggi da Enea, stando alla quale la seconda fase dell’iniziativa sarà incentrata sull’utilizzo “ottimale e sostenibile dei vettori energetici multipli, considerando priorità a breve e lungo termine”. Il progetto, prosegue la nota, ha come obiettivo principale lo “sviluppo di strumenti innovativi per la gestione ottimale delle comunità energetiche e favorire la transizione verso il low carbon”. “Il progetto intende la comunità dell’energia come un’infrastruttura integrata per tutti i vettori energetici e vede il sistema elettrico come spina dorsale, caratterizzata dall’accoppiamento delle reti elettriche con quelle del gas, del riscaldamento e del raffrescamento”, ha spiegato Marialaura Di Somma, ricercatrice presso il laboratorio smart grid e reti energetiche del Centro Enea di Portici e coordinatrice del progetto. Questo progetto, ha sottolineato il vice direttore del dipartimento tecnologie energetiche di Enea, “si inserisce nel quadro delle policy europee e nazionali per lo sviluppo delle comunità energetiche, un tema sempre più attuale e strategico”. In particolare, ha aggiunto, eNeuron “contribuirà alla realizzazione di strumenti per la pianificazione di sistemi energetici integrati in presenza di poli-generazione distribuita e con elevati livelli di penetrazione di energia rinnovabile”. D’altra parte, ha concluso, il progetto consentirà all’Agenzia di “rafforzare il proprio ruolo a livello europeo nella ricerca in campo energetico, potendo contare sulle specifiche competenze del laboratorio di Portici”. (Com)