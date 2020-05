Speciale energia: Enea, brevettata soluzione per garantire distanziamento in spiaggia dopo emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha sviluppato, in collaborazione con l’azienda Ecofibra, una soluzione per garantire il corretto distanziamento sulle spiagge nella fase successiva all’emergenza Covid-19: l’idea è di utilizzare pannelli divisori imbottiti con posidonia oceanica, una pianta marina che si deposita in grandi quantità sugli arenili mediterranei, per realizzare barriere di sicurezza ecologiche. Stando a una nota di Enea, i pannelli potrebbero essere utilizzati per separare gli ombrelloni e creare dei percorsi di accesso all’acqua che siano in linea con le attuali disposizioni sanitarie. “L’utilizzo durante la stagione estiva di questi dispositivi economici, facilmente riutilizzabili e che possono essere realizzati anche con materiali completamente naturali, consentirebbe di rendere fruibili in sicurezza superfici di costa altrimenti non balneabili e di ridurre la dispersione di aerosol a beneficio della ricettività turistica”, ha spiega Sergio Cappucci del Laboratorio ingegneria sismica e prevenzione dei rischi naturali di Enea, che ha inventato e brevettato il sistema “utile anche per stuoie, sdraio, cuscini e altri arredi, in un’ottica di economia circolare, protezione dell'ambiente e tutela della biodiversità, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico”. (Com)