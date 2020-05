Speciale energia: Commissione Ue approva sostegno da 21 milioni di euro per bonifica ex raffineria Ostramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato una misura a sostegno della bonifica ambientale dell'ex raffineria Ostramo in Repubblica Ceca. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che tutte le attività industriali della raffineria, situata nella città ceca di Ostrava, sono cessate nel 1997, ma, nonostante la chiusura, il sito è ancora contaminato, in particolare dagli idrocarburi del petrolio che sono normalmente presenti nel petrolio greggio. Il sostegno, con un budget di circa 21 milioni di euro, assumerà la forma di una sovvenzione diretta al locatario del sito dell'ex raffineria Ostramo, Global Networks s.r.o. La misura intende sostenere la decontaminazione del suolo e la demolizione degli edifici necessari per la bonifica del sito contaminato stesso. La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia 2014-2020, e ha riscontrato che la misura proteggerà la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali, in linea con il Green Deal europeo. La Commissione ha inoltre riscontrato che l'aiuto è limitato al minimo necessario e che gli effetti positivi dell'aiuto sull'ambiente e sulla salute pubblica superano qualsiasi potenziale effetto negativo provocato dall'intervento pubblico. Infine, la Commissione ha concluso che la misura è in linea con il "principio chi inquina paga". In base a questo principio, i costi delle misure per far fronte all'inquinamento dovrebbero essere sostenuti dalla società che causa l'inquinamento. Pertanto, gli aiuti per la decontaminazione dei siti possono essere concessi solo se la società beneficiaria non è responsabile dell'inquinamento. In questo caso, la Commissione ha concluso che il beneficiario dell'aiuto non è responsabile della contaminazione e, su questa base, ha approvato la misura. (Beb)