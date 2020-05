Speciale energia: Acea, nel primo trimestre utile netto 71 milioni euro, Ebitda a 276 milioni +12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Acea, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020. Come riferisce il relativo comunicato stampa, il risultato netto di gruppo si è attestato a 71 milioni di euro con un calo del 6,5 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019: la flessione è attribuibile alla mancanza di due proventi non ripetibili di cui aveva beneficiato il risultato nel 2019, e che riguardano la conclusione dell’incentivazione Cip6 (cinque milioni di euro) e la valutazione della partecipata estera Agua Azul Bogotà per 1,5 milioni. Al netto di questi effetti il risultato al 31 marzo riporta una crescita di due punti percentuali rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. In aumento anche il margine operativo lordo (Ebitda) e il risultato ante oneri finanziari (Ebit), che si sono attestati a 276 e 137 milioni di euro con un incremento pari rispettivamente a 12 e tre punti percentuali. Sempre positivo il trend che ha interessato gli investimenti, che hanno raggiunto i 190 milioni di euro con un aumento del 26 per cento, e l'indebitamento finanziario netto che ha toccato i 3,184 miliardi a fronte degli investimenti e delle dinamiche che hanno interessato il cash flow operativo. Il capitale circolante netto, prosegue la nota, ha assorbito cassa per 146 milioni di euro con un peggioramento di circa 58 rispetto allo stesso periodo del 2019: un andamento attribuibile soprattutto alle conseguenze della pandemia di Covid-19 sugli incassi e ai maggiori pagamenti dovuti agli investimenti dell’ultimo trimestre del 2019. (Com)