Speciale energia: Germania, il prezzo della benzina torna ad aumentare

- Dopo 11 settimane consecutive di declino a causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus e del crollo del prezzo del petrolio, negli ultimi sette giorno il prezzo della benzina è tornato ad aumentare in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che pubblica i dati diffusi dall'Automobil club tedesco (Adac). In particolare, il prezzo della benzina Super E10 è aumentato in media di 3,3 centesimi a 1,166 euro al litro. Il diesel è salito in media di 1,2 centesimi a 1,049 euro al litro. (Res)