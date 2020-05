Speciale energia: Francia, settore rinnovabile chiede accelerazione della transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il settore delle energie rinnovabili chiede ai poteri pubblici una “accelerazione” della transizione energetica per riprendersi dalla crisi causata dal coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Le Monde”, ricordando che durante la quarantena il consumo di energia elettrica è calato tra il 15 e il 20 per cento. La produzione energetica a partire dalla energie rinnovabili non è stata colpita dalla crisi sanitaria, ma i cantieri aperti per l realizzazione di centrali solari o fotovoltaiche sono stati interrotti. Le aziende chiedono uno snellimento burocratico per agevolare le procedure necessarie e i tempi previsti per le gare e per la costruzione di impianti. (Res)