Libia: Di Maio, vogliamo ridare vigore al processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia intende “restituire il necessario vigore al Processo di Berlino e non disperdere i risultati sinora conseguiti” nella risoluzione della crisi in Libia. Lo ha detto oggi Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’audizione alle commissioni Esteri di Senato e Camera, in seduta congiunta, sui recenti sviluppi della situazione in Libia. “L’Italia ieri ha convocato una riunione del Comitato internazionale sui seguiti, a cui anch'io ho preso parte, insieme alla rappresentante speciale aggiunta (dell’Onu, Stephanie) Williams. Questa riunione ha rappresentato un’occasione proficua per uno scambio di vedute sugli sviluppi della situazione sul terreno e sull'andamento del Comitato e dei 4 gruppi di lavoro su sicurezza, economia e finanza, processo politico e diritti umani. Abbiamo ieri discusso anche le azioni da intraprendere in modo concertato per restituire il necessario vigore al Processo di Berlino e non disperdere i risultati sinora conseguiti”, ha detto il ministro degli Esteri. (Asc)