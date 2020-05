Rai: Cardani (Agcom), non fornisce dati su costruzione prezzi vendita spazi pubblicitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di ben due anni dall'entrata in vigore del contratto di servizio, e nonostante il procedimento avviato e concluso dall'Autorità" in merito ai criteri utilizzati per la formazione dei prezzi degli spazi pubblicitari "Rai non solo persiste nel rifiuto di fornire dati e informazioni disaggregate all'Autorità di controllo, ma contesta in sede giurisdizionale il provvedimento stesso che le impone di predisporre misure e strumenti per dare attuazione al contratto di servizio pubblico". Lo ha affermato il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Angelo Marcello Cardani, nel corso dell'audizione davanti alla commissione di Vigilanza Rai, evidenziando "il mancato riscontro da parte di Rai a fornire i dati per analizzare l'iter di formazione dei prezzi effettivi di vendita degli spazi pubblicitari". Nella delibera approvata dall'Autorità, infatti, veniva contestata alla Rai l'adozione "di pratiche non improntate al principio della trasparenza e della non discriminazione nella vendita degli spazi pubblicitari, e dunque una condotta incompatibile con le disposizioni riconducibili al contratto di servizio che obbligano la concessionaria del servizio pubblico all'applicazione di parametri e condizioni certi e trasparenti nella costruzione dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari". (Rin)