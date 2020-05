Trasporto aereo: Serbia, possibile aumento della proprietà pubblica in compagnia di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo serbo sta studiando la possibilità di un aumento della propria quota nella proprietà della compagnia di bandiera Air Serbia: lo ha dichiarato il ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti di Belgrado, Zorana Mihajlovic. "Le analisi sono ancora in corso e verranno prese in considerazione tutte le possibilità che possono contribuire all'ulteriore sviluppo di Air Serbia", ha dichiarato Mihajlovic al quotidiano "Politika". Il ministro ha precisato che l'obiettivo è quello di aiutare la compagnia a superare le perdite dovute al divieto globale del traffico aereo, a coprire i costi di manutenzione e di utilizzo dei velivoli per le esigenze dello Stato e a coprire i costi del trasporto aereo di merci. Mihajlovic ha infine sottolineato che il governo continuerà a fornire sostegno alla compagnia di bandiera in conformità alle normative dell'Ue per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri alle loro compagnie aeree nazionali. Attualmente la quota di proprietà del governo in Air Serbia è pari al 51 per cento, mentre la compagnia Etihad possiede il 49 per cento. (Seb)