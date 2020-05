Imprese: Moratti (Saras), sfrutteremo al meglio la ripresa nonostante incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2020 Saras è riuscita a garantire la continuità di tutte le attività dei propri siti produttivi e a limitare, nonostante gli inevitabili riflessi sui risultati al 31 marzo, gli effetti negativi associati all’emergenza Covid-19. Così il presidente, Massimo Moratti, a margine del consiglio di amministrazione che si è riunito oggi per approvare il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020, non sottoposto a revisione contabile. “Il primo trimestre si è caratterizzato per il contesto macroeconomico fortemente critico generato dalla pandemia, che ha determinato un impatto sull’economia globale tale da portare a una drastica revisione delle aspettative di crescita per tutto il 2020”, ha detto, ricordando che è attesa una contrazione al tre per cento del Pil globale. “In questo scenario fortemente deteriorato, il Gruppo Saras ha tempestivamente adottato tutte le misure necessarie a prevenire e contenere il rischio di contagio, riuscendo a consentire la continuità di tutte le attività dei propri siti produttivi: questo conferma l’elevata capacità di adattamento che da sempre ci contraddistingue, e che già in passato ci ha consentito di fronteggiare con successo altre importanti crisi dei mercati”, ha aggiunto il presidente, sottolineando che per mitigare l’impatto della pandemia la società ha avviato “un piano di riduzione dei costi e una revisione del piano di investimenti”. Guardando ai prossimi mesi dell’anno, ha concluso, siamo “confidenti di poter sfruttare al meglio i primi segnali della ripresa a partire da secondo semestre, nonostante il clima di forte incertezza”. (Com)