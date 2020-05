Cile: coronavirus, governo rivolge appello a cittadinanza Santiago per rispetto quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente cileno Sebastian Pinera ha rivolto un accorato appello alla cittadinanza della capitale Santiago affinché vengano rispettate le misure di quarantena obbligatoria imposte a partire da domani in tutta l'area metropolitana, dopo il notevole salto in avanti nel numero dei contagi da nuovo coronavirus registrato nella giornata di ieri. "Abbiamo bisogno della vostra collaborazione", ha scritto Pinera in un messaggio su Twitter, dove ha definito le nuove misure restrittive come "necessarie per controllare la propagazione della pandemia". "Queste misure rappresentano un sacrificio ma è importante che siano rispettate al massimo in modo da produrre un impatto positivo nel più breve tempo possibile", ha dichiarato da parte sua il ministro della Sanità, Jaime Manalich. (segue) (Abu)