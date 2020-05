Cile: coronavirus, governo rivolge appello a cittadinanza Santiago per rispetto quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarantena decretata ieri nell'area della capitale riguarda circa otto milioni di cileni su un totale di oltre 18 milioni e rappresenta non solo un deciso stop alla politica di ritorno alla "nuova normalità" che il governo paventava già verso la fine di aprile, ma anche al principio base di tutte le politiche adottate fino ad oggi durante l'emergenza. Il governo Pinera affermava fino a ieri con assoluta certezza che gli effetti negativi della quarantena in termini di impatto sia sulla salute che sull'economia fossero superiori a quelli positivi. In base a questa considerazione ha impostato un sistema di prevenzione flessibile per il quale sono state decretate misure di isolamento solo nei municipi dove si registrano focolai importanti. (segue) (Abu)