Cile: coronavirus, governo rivolge appello a cittadinanza Santiago per rispetto quarantena (3)

- Un sistema che si è rivelato tuttavia inefficace per vincere quella che lo stesso ministro Manalich ha definito a fine aprile come "la battaglia di Santiago". "La Battaglia di Santiago è cruciale per sconfiggere il coronavirus", ha ribadito ancora una volta ieri Manalich dopo aver preso atto di una crescita dei contagi del 60 per cento in un solo giorno. Dei 2660 nuovi casi annunciati ieri infatti, 2256 appartengono alla denominata "regione metropolitana" (Rm) di Santiago del Cile. Alla Rm appartengono inoltre 24.965 contagi su 34.381 e 184 morti su 346 che si contano in totale nel paese. Questi numeri si riflettono inevitabilmente sulla tenuta del sistema sanitario della regione, dove la percentuale di occupazione delle terapie intensive è salita all'87 per cento. (segue) (Abu)