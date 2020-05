Cile: coronavirus, governo rivolge appello a cittadinanza Santiago per rispetto quarantena (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inversione di rotta del governo in materia di politica sanitaria è avvenuta lo stesso giorno in cui l'esecutivo ha reso noto inoltre di aver fatto richiesta al Fondo monetario internazionale (Fmi) di una linea di credito da 23 miliardi di dollari. Si tratta di una linea di credito flessibile (Fcl) e di tipo "precauzionale" che, secondo quanto riferisce una nota ufficiale dell'istituzione multilaterale, "aiuterà il paese a salvaguardarsi da eventuali shock esterni" derivati dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il comunicato riferisce inoltre che lo stesso direttore dell'Fmi Kristalina Georgeva, "sulla base dei solidi fondamenti macroeconomici e istituzionali del paese" raccomanda l'approvazione della richiesta cilena. "Il comitato direttivo del Fondo si riunirà nelle prossime settimane per la definitiva approvazione", conclude la nota. (segue) (Abu)