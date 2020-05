Cile: coronavirus, governo rivolge appello a cittadinanza Santiago per rispetto quarantena (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comunicato della Banca centrale del Cile (Bcc) ha precisato a sua volta che la linea di credito rappresenta una "agevolazione di carattere precauzionale complementare alle riserve internazionali". La disponibilità di questi fondi, prosegue la nota cilena, "ha come scopo aiutare a raggiungere gli obiettivi fissati a fronte di shock esterni come un aggravamento significativo degli effetti globali della crisi scaturita dalla pandemia del nuovo coronavirus". La linea di credito, sottolinea quindi l'autorità monetaria cilena, "non sarà destinata a finanziare la spesa pubblica". Prima del Cile, paesi come Messico, Polonia e e Colombia, hanno usufruito dell'accesso a questa linea speciale di credito creata dall'Fmi nel 2009. (segue) (Abu)