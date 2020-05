Cile: coronavirus, governo rivolge appello a cittadinanza Santiago per rispetto quarantena (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo rapporto semestrale la Banca mondiale ha previsto che l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, unita alla crisi dei prezzi delle materie prime, costerà all'economia del Cile una perdita di 3 punti percentuali del prodotto interno lordo (Pil) nel 2020. Per la Bm, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il Pil cileno del 4,8 per cento nel 2021 e del 2,8 nel 2022. Il Cile aveva chiuso il 2019 con un incremento dell'1,1 per cento del Pil ed un forte rallentamento dell'attività nel secondo semestre a causa delle forti proteste sociali iniziate nel mese di ottobre. (Abu)