Roma: Cangemi (FI), accesso a canili ancora negato ai volontari, Raggi si muova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, chiede che Virginia Raggi, sindaco di Roma, raccolga l'appello delle associazioni e consenta l'accesso dei volontari ai canili della città. In una nota Cangemi spiega: "Canili comunali di Roma ancora off limits ai volontari. Raggi raccolga l'appello delle associazioni e rimuova il blocco all'accesso: con questo assurdo divieto si nega a cani e gatti di svolgere le attività di movimento e di socializzazione di cui possono beneficiare grazie ai volontari. Accudimento e gestione degli animali di affezione - aggiunge - sono tra le attività indifferibili consentite dal ministero della Salute in fase emergenziale; lo scorso 23 aprile, la Direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio ha trasmesso una nota a tutti i soggetti interessati per la definizione di protocolli operativi e permettere l'accesso sicuro e controllato dei volontari. Non è stato mosso un dito e l'ingresso è ancora negato. Raggi - conclude - non perda altro tempo e solleciti gli operatori delle strutture a predisporre tutte le misure necessarie. Anche il benessere animale deve essere salvaguardato".(Com)