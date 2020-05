Kosovo-Serbia: ministro Esteri tedesco Maas, "idea scambio territori porta a vicolo cieco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giochi con le idee sullo scambio di territori fra il Kosovo e la Serbia non fanno altro che protrarre la soluzione di problemi complessi e portano solo verso un vicolo cieco: lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Haiko Maas nel suo intervento alla Bundestag dove si è discusso del nuovo mandato della truppe tedesche nella missione Nato in Kosovo (Kfor). "Noi dobbiamo rinunciare alle soluzioni con le frontiere, avanzate non solo dalla parti coinvolte, ma anche da terzi che vogliono esercitare la propria influenza", ha detto Maas con un chiaro riferimento agli Stati Uniti. Lo scambio dei territori "sembra solo apparentemente di essere un strumento verso il progresso", ha detto Maas, promettendo l'ulteriore impegno della Germania al processo del dialogo fra i due paesi, anche nell'ambito della future presidenza tedesca dell'Ue nella seconda metà del 2020.(Kop)