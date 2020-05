India: coronavirus, 790 mila migranti interni tornati nei luoghi di origine con treni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 790 mila migranti interni sono tornati nei loro luoghi di origine con 642 treni speciali (Shramik Special) delle Ferrovie Indiane. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Ferrovie, con dati aggiornati a ieri. Si tratta per lo più di lavoratori che vivevano e mangiavano negli stessi luoghi in cui lavoravano nelle grandi città e che si sono trovati senza un tetto e senza cibo quando, il 25 marzo, è stato imposto il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali per contenere l’epidemia di coronavirus. A loro si aggiungono pellegrini, turisti, studenti e altre persone in difficoltà. Il 29 aprile il governo ha dato il via libera ai movimenti interstatali per questi migranti, con collegamenti organizzati in collaborazione con gli Stati. (segue) (Inn)