India: coronavirus, 790 mila migranti interni tornati nei luoghi di origine con treni speciali (3)

- Nel frattempo le Ferrovie hanno anche avviato il 12 maggio una graduale ripresa del trasporto passeggeri, con 15 collegamenti andata e ritorno da Nuova Delhi a Dibrugarh, Agartala, Howrah, Patna, Bilaspur, Ranchi, Bhubaneswar, Secunderabad, Bangalore, Chennai, Thiruvananthapuram, Margao, Mumbai (Centrale), Ahmedabad e Jammu (Tawi). Da domani, 15 maggio, ci sarà una lista d’attesa per i prossimi biglietti, che saranno venduti dal 22 maggio. Tutti i biglietti prenotati prima del lockdown fino al 30 giugno sono annullati; le tariffe pagate saranno rimborsate. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente sulla biglietteria online. Le biglietterie fisiche e quelle automatiche non sono in servizio e le stazioni sono ancora chiuse, salvo l’ingresso dei passeggeri muniti dei biglietti acquistati su internet. (segue) (Inn)