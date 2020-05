Fase 2: Renzi, emergenza sanitaria è finita, ora ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria "è finita. Speriamo sia finita per sempre, sicuramente è finita per adesso". Comincia così l'enews settimanale pubblicata dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, che all'indomani del via libera al decreto Rilancio sottolinea: "Bisogna stare attenti, certo. Ma bisogna ripartire. L’emergenza sanitaria è finita, ma è iniziata quella economica. La produzione industriale italiana crolla del 28 per cento a marzo, il Pil del 15 per cento, nel primo semestre". Per questo, ha aggiunto, "ci sono 55 miliardi da spendere bene. Non bisogna sprecare nemmeno un centesimo. E neanche un secondo: la burocrazia va messa in quarantena. Il punto adesso è correre, correre, correre". (Rin)