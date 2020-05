Roma: incendio in appartamento a Ostia, un uomo intossicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Ferdinando Acton, in zona Ostia a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 9.30 di stamattina da una delle camere e l'intervento dei Vigili del fuoco ha consentito che non si propagassero nelle altre stanze. Nell'abitazione sono stati trovati moglie e marito, lei distesa sul pianerottolo e lui sul balcone. La coppia quindi è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. L'uomo è stato portato in ospedale per intossicazione. L'edificio tutto è stato evacuato e l'appartamento interessato dall'incendio al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato. (Rer)