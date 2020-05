Fase 2: Pd, da governo 200 milioni a provincie lombarde più colpite e a quella di Piacenza, diventa realtà nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un atto concreto e decisivo". Così i parlamentari lombardi del Pd Maurizio Martina, Elena Carnevali, Luciano Pizzetti, Marina Berlingheri e Alfredo Bazoli commentano in una nota congiunta l'accoglimento dal governo nel decreto approvato oggi la proposta "che dai primi di aprile abbiamo avanzato come deputati Pd delle cinque provincie più colpite dall’epidemia di Covid-19 (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) per un contributo straordinario dello Stato a tutti i 667 comuni delle terre interessate. Per i comuni della bergamasca saranno circa 68 milioni di euro, per i comuni bresciani 77 milioni di euro, per gli enti locali di Cremona circa 22 milioni di euro, per le realtà del lodigiano 14 milioni di euro. Si tratta di un intervento energico e di risorse molto importanti che potranno essere spese liberamente dai comuni per rafforzare i servizi locali alle persone, alle famiglie e alle imprese". Da i parlamentari dem lombardi arriva il ringraziamento al "premier Conte, i ministri Guerini e De Micheli e il viceministro Misiani per avere seguito da subito con noi questa proposta nel provvedimento, fondamentale per la ripartenza. Per noi si tratta di un passo concreto che si aggiunge agli altri interventi decisivi per sostenere le persone, le famiglie, le imprese e i territori. Siamo convinti che anche con queste risorse aggiuntive il nostro territorio possa fare fronte, unito, alla nuova fase che si è aperta e che deve tutti vederci impegnati a ricostruire fiducia e coesione nelle comunità e sostenere il loro rilancio”.(com)