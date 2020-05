Ucraina: ministro Infrastrutture, voli aerei interni e esterni potrebbero riaprire in simultanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree ucraine potrebbero riprendere i collegamenti sia all’interno che all’esterno del paese nello stesso momento, con il progressivo allentamento delle restrizioni imposte per far fronte all’epidemia di coronavirus. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture ucraino Vladyslav Kryklii, nel corso di un’intervista all’emittente televisiva “1+1”. Il dicastero, secondo Kryklii, sta portando avanti un confronto con i vettori nazionali in merito alla possibilità di riprendere il servizio di trasporto passeggeri. “Siamo arrivati alla conclusione che se riprenderemo i viaggi aerei, lo faremo in maniera simultanea per i voli dentro e fuori il paese”, ha spiegato il ministro. (Res)