Energia: a fine maggio colloqui fra Bielorussia e rappresentanti Gazprom su prezzo gas

- La Bielorussia prevede di tenere dei negoziati con la compagnia russa Gazprom a fine maggio per discutere dell’abbassamento del prezzo del gas naturale inviato da Mosca a Minsk. Lo ha affermato il premier bielorusso Sergej Rumas, ripreso dall’agenzia di stampa nazionale “Belta”. In precedenza, il presidente Aleksandr Lukashenko ha detto che la Bielorussia dovrebbe acquistare gas dalla Russia a un prezzo più basso degli attuali 127 dollari per mille metri cubici. Nel corso dei negoziati con Gazprom, la parte bielorussa sarà rappresentata dall’ambasciatore Vladimir Semashko, che “si avvarrà di dati” per sostenere un calo del costo del gas naturale. (Res)