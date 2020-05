Fase 2: Zanella (FI), gravissimo ritardo su app, testing e tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Federica Zanella , deputata di Forza Italia, ha affermato che "il governo è in gravissimo ritardo sulla app e sul testing. Noi - ha aggiunto ai microfoni di Rainews24 - siamo subito intervenuti in modo collaborativo per precisare quali fossero le linee irrinunciabili, doverosamente regolate da norma primaria, per la tutela della Privacy, oltre che della salute dei cittadini: volontarietà, temporalità, filiera del tracciamento dati gestito da soggetto pubblico, e poi sicurezza e trasparenza. Trasparenza totalmente mancata sin qui, tanto che il ministro Pisano, dopo aver imbastito una task force di 74 persone che ha scelto due app da testare in parallelo, ha optato a sua discrezione per una sola".