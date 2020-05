Fase 2: Zanella (FI), gravissimo ritardo su app, testing e tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro inoltre - ha proseguito Zanella - non risponde a una delle domande fondamentali: è evidente che i nostri dati, soprattutto sanitari, fanno gola a molti, big tech ma anche criminalità organizzata. I cittadini devono avere la garanzia che i loro dati non saranno fruibili da nessuno per altri scopi che quelli dichiarati dalla app, che utilizzerà un'interfaccia operativa di Apple e Google. Chi ci garantisce che Apple e Google non possano accedere a questi dati? Nessuna risposta puntuale nemmeno sui tempi, governo in grande ritardo, la app doveva essere pronta per la Fase2 per allentare maggiormente la 'cattività' imposta ai cittadini e associata ad un testing serio che ancora non è alle viste. Se dalla app mi arriva l'avviso che sono stata potenzialmente contagiata, devo avere la possibilità di fare subito un tampone altrimenti divento, mio malgrado, un positivo potenziale che può infettare altre persone. Si è - ha concluso - in gravissimo ritardo su tutto". (Rin)