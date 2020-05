Servizi: Iovino (M5s), Caravelli uomo giusto a guida Aise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del M5s e componente della commissione Difesa di Montecitorio Luigi Iovino fa gli “auguri di buon lavoro al generale Giovanni Caravelli, che subentra al generale Luciano Carta alla direzione dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna”. “Già vicepresidente dell'Aise, Caravelli vanta un curriculum di spessore in forza ai comparti dell'intelligence e dei Servizi Segreti militari -ricorda in una nota -. Un ringraziamento doveroso al generale Carta, che ha servito il Paese con professionalità e senso del dovere e che lascia il suo incarico dopo aver conseguito un grande risultato, riportando a casa sana e salva la nostra Silvia Romano. Sono certo che, nel suo nuovo ruolo alla presidenza di Leonardo, Carta saprà fornire un contributo notevole per il rilancio del comparto aerospaziale e della cybersecurity".(com)