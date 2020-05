© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua enews settimanale ha ricordato che "mercoledì si discute in Aula la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Noi vogliamo ascoltare il ministro e poi decideremo anche alla luce delle conclusioni del lavoro sui contenuti in corso in questi giorni". (Rin)