Scuola: Campidoglio, c'è tempo fino al 18 maggio per iscriversi a trasporto scolastico per 2020-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ricorda, in una nota, che c'è tempo fino al 18 maggio per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'annualità 2020-2021. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole pubbliche capitoline e statali dell'infanzia, scuole pubbliche statali primarie, secondarie di I grado. Per gli alunni con disabilità il servizio riguarda anche le secondarie di II grado ed è garantita la possibilità di presentare la domanda di iscrizione anche oltre il termine stabilito, nei casi in cui la necessità emerga dopo la data del 18 maggio. La domanda va presentata on line sul sito di Roma Capitale. (Com)