Russia: cantieri navali del Baltico avviano costruzione rompighiaccio Artika

- Il cantiere navale del Baltico, parte della United Shipbuilding Corporation, il 26 maggio avvierò la costruzione del il quarto rompighiaccio a propulsione nucleare del tipo Artika, che ha ricevuto il nome di Jakutia. Lo ha annunciato il servizio stampa dei cantieri russi con sede a San Pietroburgo. Committente del progetto, la società statale russa Atomflot, del gruppo Rosatom. I rompighiaccio a propulsione nucleare del progetto 22220 hanno una lunghezza di 173,3 metri e larghezza di 34 metri, per un dislocamento di 33.500 tonnellate. I rompighiaccio saranno in grado di condurre navi nell'Artico, rompendo il ghiaccio fino a tre metri di spessore, garantendo in particolare il trasporto di idrocarburi dalla penisola di Jamal e dalla penisola di Gydan ai mercati della regione Asia-Pacifico. (Rum)