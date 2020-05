Imprese: gruppo Immsi, assemblea approva bilancio di esercizio 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea ordinaria degli azionisti di Immsi, si è riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 62,2 per cento del capitale sociale esclusivamente tramite deleghe conferite a Spafid, rappresentante designato ai sensi del Testo unico della finanza (Tuf). Come riferisce il relativo comunicato stampa, l’assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio 2019 del gruppo Immsi, che ha chiuso il precedente esercizio con un fatturato consolidato di 1.59 miliardi di euro con un incremento dell’8,6 per cento. Particolarmente positivo il corso del margine operativo lordo (Ebitda) adjusted, che attestandosi a 228 milioni di euro ha registrato una crescita del 6,9 per cento e il migliore risultato dal 2003. Positivo anche il risultato netto consolidato adjusted1, che positivo per 17,6 milioni di euro ha subito un innalzamento del 36,4 per cento. La capogruppo Immsi ha invece registrato un risultato netto di periodo positivo, pari a nove milioni di euro. L’assemblea odierna ha anche approvato con deliberazione vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione. (segue) (Com)