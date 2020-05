Imprese: gruppo Immsi, assemblea approva bilancio di esercizio 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione è stato anche rinnovato un piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della società, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’assemblea ordinaria di Immsi in data 14 maggio 2019, che non ha avuto esecuzione. La delibera, prosegue la nota, è finalizzata a dotare la società di una opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali. Nel comunicato si precisa che alla data odierna la società non detiene azioni proprie in portafoglio: preso atto che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2012-2020, l’assemblea ha infine deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Immsi alla società di revisione Deloitte & Touche per gli esercizi 2021-2029. (Com)