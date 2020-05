Francia: premier Philippe, 18 miliardi di euro a sostegno del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato un piano di aiuti da 18 miliardi di euro a favore del settore turistico, duramente colpito dalla crisi del coronavirus. Al termine di un consiglio interministeriale, il capo del governo ha spiegato che si tratta di un'iniziativa "senza precedenti", "massiccia" e "necessaria". Il fondo di solidarietà privata da 1,3 miliardi di euro verrà aperto alle aziende del settore "fino alla fine del 2020", ha specificato il primo ministro. "I dispositivi dei prestiti saranno rinforzati", ha poi aggiunto, spiegando che il tetto massimo raggiungerà l'equivalente dei ricavi registrati nei migliori tre mesi dell'anno precedente. "Il governo vuole che i caffè e i ristoranti possano riaprire il 2 giugno nelle zone verdi", ha detto Philippe, facendo riferimento a quei dipartimenti in cui la situazione sanitaria è migliorata. "I francesi potranno partire in vacanza in Francia a luglio-agosto" anche se ci potrebbero essere delle "restrizioni molto localizzate" a seconda dell'evoluzione della pandemia. (Frp)